В Подмосковье шестеро погибли в ДТП с грузовиками

Крупное дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье стало причиной гибели шестерых человек. В районе Домодедово столкнулись две грузовые фуры и микроавтобус.

Авария на платном участке трассы произошла сегодня рано утром. По предварительной версии, первоначально столкнулись две фуры, в которые затем влетел микроавтоб ус Volkswagen. О причинах аварии пока не сообщается.

Авария унесла жизни шести человек, еще трое госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об их состоянии в данный момент не известно. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.

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