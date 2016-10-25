Инцидент произошел на пешеходном переходе у станции метро "Пионерская" в Санкт-Петербурге. Очевидцы аварии в соцсетях рассказывают, что автомобиль на полной скорости врезался в толпу пешеходов на "зебре".

По свидетельству очевидцев, удар был такой силы, что людей просто раскидало в разные стороны, многие кричали от боли, передает «Лайф».

Авария произошла около 20.00 на перекрестке Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей в Приморском районе Петербурга. Автомобиль (марка не уточняется) на полном ходу врезался в плотный поток пешеходов, на «зебре». Сообщается, что водитель авто сбил тех, кто шел уже на красный сигнал светофора, так сказать, завершая маршрут.

На место происшествия прибыла скорая помощь, реанимация и полиция, работают следователи. Сообщается, что серьезных травм никто не получил.