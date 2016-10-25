Глава овощебазы №4 оказался на скамье подсудимых
25 октября 2016, 16:32 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Екатеринбурге завершилось предварительное следствие по делу управляющего «Овощебазой № 4» Ивана Обухова, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Следователь посчитал собранные по делу доказательства достаточными. Вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением дело направлено в суд. Помимо Ивана Обухова перед судом предстанут директор ООО «Светлояр» Лариса Ассонова и еще один мужчина, о роли которого в совершенной афере не сообщается. В окончательной редакции обвинения предъявлены по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, что топ-менеджера «Овощебазы № 4» Ивана Обухова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Иван Обухов с июля по октябрь 2015 года, действуя совместно с директором ООО «Светлояр» Ларисой Ассоновой, попытался незаконно приобрести право собственности на земельные участки в Сысертском районе общей площадью около 400 гектаров, совладельцем которых является бард Александр Новиков. Общая стоимость указанных земельных участков оценивается более чем в 88 млн рублей. Довести преступный умысел до конца им не удалось, поскольку регистрация перехода права собственности на данные участки была приостановлена.