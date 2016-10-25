Под Новосибирском скорая столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Массовая авария произошла 25 октября на шоссе под Новосибирском. Около 14.30 по мск на трассе М51 в ДТП попала машина скоро помощи и еще как минимум четуре автомобиля, погибло два человека и ранено трое.

Как сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД, авария произошла в Коченевском районе Новосибирской области. Известно, что на 1429-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш" столкнулись машина скорой, два грузовика и две легковые иномарки (Toyota и Nissan), передает НГС.

Сообщается о троих госпитализированных в тяжелом состоянии. В ДТП погибло два человека - фельдшер водитель скорой помощи, которая столкнулась с грузовиком Howo.

В ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, ведется проверка.