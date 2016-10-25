На юг России обрушится разрушительный ураган

Устрашающие прогнозы дают синоптики для южных регионов России. Так, директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что сегодня, 25 октября, стоит ожидать разрушительный ураган в Краснодарском крае.

По его словам, особенно достанется от непогоды Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Там скорость ветра может достигнуть 20–25 м/с. Еще хуже придется Новороссийску. В районе города прогнозируется ураганный ветер до 33–38 м/с, сообщает ряд российских СМИ.

Уже объявлено штормовое предупреждение. Сообщается, что экстренные службы приведены в полную готовность. Также синоптики утверждают, что непогода доставит беды и остальным южным регионам страны. Так, могут покрыться льдом линии электропередач, что может вызвать ряд серьезных проблем.