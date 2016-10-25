Москвич подавился шоколадным яйцом с фиксиком

Инцидент произошел в столице ночью. Инспекторы ДПС остановили одну из таксовавших машин для проверки. В ходе осмотра стражи порядка спросили у пассажира, не перевозит ли он запрещенные вещества. Каково же было удивление полицейских, когда тот вместо ответа достал из кармана «Киндер-сюрприз», запихнул его целиком в рот и проглотил.

Однако шоколадное лакомство вместе с игрушкой застряло в горле бедолаги и перекрыло дыхательные пути. Мужчину попытались спасти, вызвав «скорую», но безуспешно. Приехавшие врачи зафиксировали смерть 28-летнего москвича, сообщает life.ru.

Как выяснилось позже, в яйце находилась игрушка – фиксик. Но не ее хотел скрыть испугавшийся пассажир. Помимо детской забавы в контейнере была марихуана.