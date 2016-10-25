У дома на востоке Москвы найден обезображенный труп мужчины

Утром во вторник, 25 октября, на востоке Москвы была сделана страшная находка.

В кустах за домом, расположенным на улице Красный Казанец в столице, был обнаружен обезображенный труп мужчины. Как сообщает портал Life, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, на место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть человека. У погибшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также перелом черепной коробки.

В настоящий момент тело доставлено в морг для проведения проверки и установления личности. Преступник, совершивший жестокое убийство, разыскивается.