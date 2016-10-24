Москвичка чудом избежала гибели при падении с 11 этажа

19-летняя жительница столицы чудом выжила после падения с одиннадцатого этажа. Ее падение смягчила крыша припаркованного под окнами автомобиля, благодаря чему девушка и осталась жива.

Инцидент произошел сегодня рано утром. По сообщению Life, девушка могла попытаться таким образом свести счеты с жизнью. Она не оставила предсмертной записки, однако друзья и родные заявляют, что в последнее время пострадавшая переживала трудности в личной жизни.

Девушка была доставлена в реанимацию с множественными тяжелыми травмами, в том числе переломом позвоночника. Врачи пока воздерживаются от прогнозов относительно ее дальнейшего состояния.

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