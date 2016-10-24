Сотрудник свердловского УФСБ, убивший свою семью, дал показания

24 октября гарнизонный военный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело сотрудника свердловского УФСБ Александра Игнатьева.

Напомним, мужчину подозревают в том, что 21 октября он зарезал свою жену и ребенка (которому было всего 4 месяца), после чего попытался покончить с собой. О преступлении сообщила старшая дочь Игнатьева. После попытки самоубийства (пытался перерезать себе горло) Игнатьев был помещен в больницу (в отделение челюстно-лицевой хирургии).

Александр объяснил, что в момент ЧП находился под воздействием некоего «компьютерного вируса», который и вызвал у него состояние аффекта. Таким образом, подозреваемый признает сам факт преступления, но отрицает свою вину.

Суд арестовал Игнатьева на два месяца. В свердловском УФСБ ситуацию не комментируют.