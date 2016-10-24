В Татарстане уволили участкового, оштрафовавшего сотрудников ГИБДД

Полицейский из Татарстана Айдар Нуриев не только выписал своим коллегам из ГИБДД штраф за нарушение, но и собрал доказательную базу.

Один из инспекторов был не пристегнут ремнем безопасности в служебном автомобиле на пассажирском заднем сиденье. Участковый снял это на телефон и попросил сделать то же самое понятых. За проступок страж порядка выписал штраф в тысячу рублей, сообщает life.ru.

Однако запись попала в Интернет, и началась служебная проверка, которая выяснила, что таким образом полицейский хотел отомстить коллегам. Он не смог простить, что те оштрафовали его ранее на 500 рублей за езду в служебном авто без путевого листа.

Полицейского уволили, а его коллеги отделались строгим выговором.