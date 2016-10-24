Житель Нижнекамска покончил с собой после того, как не смог украсть водку

В одном из гипермаркетов сети “Лента”, находящемся в городе Нижнекамске, пойманный на воровстве покупатель покончил с собой. Об инциденте, произошедшем накануне вечером, сообщается на официальном сайте следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, 33-летний местный житель попытался украсть из гипермаркета две бутылки водки, однако был уличен в воровстве. Охранники магазина препроводили его в помещение для проведения досмотра, а немного позднее на место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В этот момент мужчина выхватил нож и покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

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