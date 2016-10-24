Супружеская пара упала с пятого этажа в Бурятии

В Улан-Удэ произошло страшное происшествие - супружеская пара упала с балкона пятого этажа.

Согласно предварительным данным мужчина и женщина в момент случившегося находились в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает в понедельник управление СК по Бурятии, семья проживала на пятом этаже дома, расположенного на улице Трубачеева.

Накануне вечером соседка супругов услышала крики, доносившиеся из их квартиры. Женщина выглянула в окно и увидела, что на решетке балкона, уцепившись руками, висит девушка. К ней таким же способом пытался подобраться ее муж. Уточняется, что дама не желала, чтобы ее кавалер приближался к ней и угрожала спрыгнуть. В какой-то момент молодая пара сорвалась вниз. Когда на место прибыла "скорая помощь", оба были живы, передает РИА "Новости".