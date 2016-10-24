Страшное ЧП произошло в понедельник утром, 24 октября. Пассажирский авиалайнер вдруг дал крен на правый бок, съехал со взлетно-посадочной полосы, а затем внезапно загорелся.

А результате трагедии погибли пять человек, сообщает tvzvezda.ru. На данный момент дальнейшие полеты приостановили на какое-то время. Причины катастрофы пока не сообщаются. На месте аварии работают спасатели, следователи и врачи.

Травмы получили многие пассажиры. Их уже доставили в ближайшие больницы.

В соцсетях уже появилось видео, которое удалось заснять очевидцам трагедии. На нем видно, как горит самолет и насколько серьезной была авария.



Пользователи соцсетей выложили видео трагедии.



