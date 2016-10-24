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У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет

24 октября 2016, 10:41 [ «АН-онлайн» ]

У россиянки произошел сердечный приступ на борту самолета, летящего в Пхукет
фото: pixabay.com

В ночь на 24 октября гражданке России стало плохо во время рейса из Владивостока в Пхукет.

У женщины, согласно последним данным, случился сердечный приступ, вследствие чего ее было решено снять с авиарейса. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя авиакомпании Azur Air, пассажирку и ее сопровождающего высадили в Ханое (Вьетнам), где их уже ждал автомобиль "скорой помощи".

Представители авиакомпании заметили, что самолет уже прибыл в Пхукет, хотя и немного задержался в пути. Уточняется, что воздушное судно село в Таиланде в 5.25 по московскому времени.

 

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