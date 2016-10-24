Мужчину ограбили и почти задушили в его собственном автомобиле в Подмосковье

Жителя Подмосковья ограбили и едва не убили в его собственном автомобиле в поселке Михеево Ступинского района.

Преступник набросил на шею своей жертвы веревку и, угрожая, похитил ключи от машины и телефон, передает РЕН ТВ данные ОМВД по Ступинскому району. Потерпевший заявил, что он сидел в своем автомобиле Volkswagen Polo, когда понял, что на заднем сидении кто-то есть.

Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать злоумышленника, которым оказался 21-летний житель деревни Гальчино. Правоохранители изъяли у него все похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".