Обломки пропавшего в Забайкалье вертолета найдены

Рано утром в понедельник, 24 октября, стало известно, что сотрудники оперативных служб Забайкальского края обнаружили обломки вертолета Robinson R44, который накануне днем пропал в данном регионе.

Источник в экстренных службах Забайкалья заявил сегодня, что обломки исчезнувшего вертолета найдены, и добавил, что на место крушения направляется оперативная группа, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на борту воздушного судна в момент аварии находился директор горнорудной компании под названием "Дархан" Сергей Бербидаев. Впоследствии МЧС России приступило к поискам вертолета при помощи авиации.