Вертолет бесследно исчез в Забайкалье

Вечером в воскресенье, 23 октября, вертолет Robinson R44 бесследно исчез в Балейском районе Забайкальского края.

Согласно последней информации, на борту воздушного судна находились три человека. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах, вертолет следовал по направлению к артели Дзалай-Кадай. В контрольное время пилот летательного аппарата не вышел на связь, после чего диспетчеры забеспокоились.

Уточняется, что собственником вертолета может быть ООО "Улюмкан". В настоящий момент решается вопрос о начале поисков воздушного судна.