Видеозапись взрыва в жилом доме в Рязани появилась в сети

Вечером в воскресенье, 23 октября, в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения во дворе жилого дома номер 4 в Осеннем переулке в Рязани, где ранее сегодня произошел взрыв бытового газа.

Видео было опубликовано на городском портале Рязани RZN.info. На записи заметно, как после внезапной яркой вспышки света стена здания практически полностью обрушилась.

Согласно последним данным МЧС, в результате взрыва газа погибли три человека, а еще не менее тринадцати пострадали. Уточняется, что среди жителей дома, получивших травмы, есть несовершеннолетний. Сейчас в больницах города все еще находятся пять человек.