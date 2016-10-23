В Рязани введен режим ЧС

В воскресенье, 23 октября, в Рязани после взрыва газа в одном из жилых домов было решено ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, отметив, что распоряжение о введении режима ЧС из-за взрыва бытового газа подписал лично руководитель горадминистрации Олег Булеков. Как уточняет ТАСС, режим будет действовать до особого распоряжения.

Во время действия режима чрезвычайной ситуации руководство Рязани обязали организовать временное размещение и горячее питание для пострадавших, а также оказать им первую помощь.