В Нижнем Новгороде обнаружили квартиру боевиков

Днем в воскресенье, 23 октября, обнаружили квартиру боевиков, которые ранее сегодня были ликвидированы.

Согласно последней информации, они снимали квартиру в жилом комплексе "Цветы" в Нижнем Новгороде. Как уточняет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах города, силовикам удалось точно установить номер квартиры, в которой скрывались боевики. В настоящий момент специалисты проводят в помещении необходимые следственные действия.

На место спецоперации отправился эвакуатор, который заберет машину, в которой находились уничтоженные преступники.