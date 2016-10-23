Пьяного лихача в Ленобласти пришлось останавливать стрельбой по колесам

В Ленинградской области погоня сотрудников ГИБДД за пьяным водителем, не реагирующим на требования остановиться, была прекращена только после стрельбы по колесам: предупредительные выстрелы в воздух нарушитель тоже проигнорировал.

Нарушавший правила движения автомобиль привлек внимание сотрудников автоинспекции. Однако вместо того, чтобы остановиться, как этого требовали полицейские, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудникам ГИБДД пришлось начать преследование нарушителя.

Для того, чтобы остановить автомобиль, полицейские применили табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух не возымел действия, и тогда инспекторы открыли стрельбу по колесам. Автомобиль был остановлен с двумя пробитыми задними колесами. За рулем оказался 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

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