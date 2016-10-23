Омские полицейские “отметили” юбилей коллеги массовой дракой

Неприятный "подарок" преподнесли сотрудники омской полиции своему коллеге на юбилей. Празднование по случаю дня рождения сотрудника переросло в конфликт с массовой дракой.

Около шестидесяти полицейских собрались в столовой на мероприятии, посвященном юбилею их коллеги. Однако веселого праздника не получилось: в какой-то момент между стражами порядка вспыхнул конфликт. Словесная перепалка быстро перетекла в массовую драку, так что на место происшествия пришлось вызвать находившихся на дежурстве коллег.

В результате драки никто из ее участников серьезно не пострадал, однако имуществу столовой нанесен значительный ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.

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