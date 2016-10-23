Глава МЧС приказал расселить дом в Ялуторовске после взрыва газа

Главный российский спасатель, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, изучив обстоятельства взрыва бытового газа в Ялуторовске (Тюменская область), приказал расселить пострадавший дом.

В результате взрыва в жилом многокварнике в Ялуторовске пострадало четыре человека. Ранее "АН-онлайн" сообщали об этой трагедии, - на тот момент было известно о двоих пострадавших. И вот теперь стало известно о четырех жертвах взрыва и о том, что покореженный дом восстанавливать не будут, а снесут, чтобы построить новый.

Пучков на селекторном совещании с региональным главой спасательной службы отдал приказ срочно найти жилье 12 семьям, что проживали в ялуторовской двухэтажке. И подчиненный доложил, что квартиры для жильцов, оставшихся без крова, выделят из специального маневренного жилого фонда.