Пассажиры разбившегося вертолета писали сообщения близким перед крушением

Пассажиры вертолета МИ-8 пытались связаться с родственниками перед крушением. Как рассказала корреспондентам ТАСС мать одного из выживших, они понимали, что падают.

По словам матери выжившего в катастрофе Валерия Светличного, сын поделился с ней подробностями произошедшего. Он рассказал, что полет был трудный из-за сильного ветра, снега и плохой видимости. Пассажиры сразу поняли, что происходит, и начали писать sms своим родным и близким. Валерий успел отправить сообщение сестре.

Придя в себя после крушения, он сообщил о произошедшем в МЧС с найденного в кабине телефона - его собственный выпал при падении. Затем нашел еще двоих выживших.

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