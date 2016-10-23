Бытовой газ взорвался в жилом доме Ялутровска

От взрыва бытового газа в Ялуторовске (Тюменская область) пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает источник в экстренных службах региона. Газ взорвался в двухэтажном жилом доме на втором этаже.

По информации источника в МЧС Тюменской области, взрыв газа произошел в восьмиквартирном жилом доме на улице Комсомольская в Ялуторовске. При взрыве пострадали ребенок и взрослый. Из дома эвакуированы 23 человека, следствие выясняет причины произошедшего.

Ранее "АН-онлайн" сообщал о взрыве бытового газа в жилом доме Рязани, где три человека погибло и 15 получили ранения, взрывом разрушено семь квартир.