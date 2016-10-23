В Новосибирске подросток упал с 8 этажа и разбился

Трагедия в Новосибирске произошла в ночь на 23 октября. 16-летний подросток упал с 8-го этажа общежития в Октябрьском районе города и погиб. По предварительной информации, юноша упал с общего балкона.

Сообщение о происшествии возле дома № 118 по ул. Выборной в Новосибирске пришло в дежурную часть ГУ МВД России по Новосибирской области в 00.30 по местному времени, когда возле упомянутого дома обнаружили труп молодого человека, сообщает НГС.

Прибывшая на место ЧП полиция установила, что погибший – 16-летний житель Первомайского района. Следствие пока версии случившегося не оглашает, изучая все подробности. Свидетели происшествия в соцсетях сообщают, что парень хотел спуститься по балкону на этаж ниже и сорвался.