В Новосибирске подросток упал с 8 этажа и разбился

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Глава Пентагона отметил профессионализм российских ВКС в Сирии
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В столице Англии двухэтажный автобус протаранил мост (ФОТО)
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Жена Михаила Саакашвили не прошла в парламент Грузии
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Российские фигуристы стали третьими на Гран-при США
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Жан-Клод Ван Дамм: Надо лететь в Москву и выпить водки с Путиным...
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100 дней после приказа: президентская программа Трампа
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На трассе под Ханты-Мансийском в ДТП разбились три машины, а люди уцелели (ВИДЕО)
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Российская сборная по ММА семь раз "озолотилась" на чемпионате Европы
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Стартовал XV Международный турнир по самбо на призы генерала Аслаханова
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Российский посол срочно вызван в МИД Молдавии
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Дмитрий Песков признался, что "нормандская четверка" общего языка не нашла
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Путин уволил начальника службы внутренней политики своей администрации
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В НАТО появился отдел для слежки за Россией
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Двухметровый питон сорвал Международный турнир по гольфу (ФОТО)
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МИД пообещал припомнить США ситуацию с отказом в доступе на выборы
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Менеджеру по персоналу подкинули гранату под дверь
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Летевший в Минск самолет развернули из-за “антимайдановца” на борту
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Москва найдет способ ответить на новые американские санкции – МИД РФ
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Опубликовано видео с места аварии вертолета Ми-8
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С места ДТП в Москве пострадавших эвакуировали на вертолете
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В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет
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Тела всех погибших при крушении вертолета на Ямале найдены
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Баскетбольная Евролига: ЦСКА обыграл греческий "Панатинаикос"
|21.10 22:26
Российскую журналистку выдворяют из Латвии как "особо опасную"
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Выживший вахтовик с Ямала: Упал вертолет, стоны подают только трое...
|21.10 20:52
На Ямале потерпел крушение вертолет МИ-8, уцелели только три человека
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В ЛДПР предлагают жесткие меры для тех, кто подделывает алкоголь
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Запрет депутатам пропускать заседания создал давку в столовой Госдумы
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СМИ: японцы скупают календари с Владимиром Путиным