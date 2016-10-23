Двухэтажный автобус не смог проехать под низким мостом в северной части Лондона. Автобусу совало крышу, в результате аварии 26 человек получили ранения различной степени тяжести, передает издание Sky.News.

Сообщается, что авария произошла в минувшую субботу в 4.00 утра в Тоттенхэме. Пятеро пассажиров, ехавших на втором этаже автобуса, госпитализированы с травмами, и еще 21 пассажиру оказали медицинская помощь на месте, передает Корреспондент.net.

При аварии несколько пассажиров оказались зажатыми на втором этаже пассажирского экспресса и их извлекали из-под обломков крыши сотрудники аварийно-спасательной службы.