Под Смоленском молодая мать выбросилась с 9 этажа

Трагедия произошла 22 октября около 19.00 по московскому времени. Молодая мать 28 лет сбросилась с балкона своей квартиры на девятом этаже. В результате трагедии без матери остался полуторагодовалый ребенок.

Молодая женщина по неизвестным причинам упала с 9 этажа в городе Сафонове (Смоленская область), передает smoldaily.ru. Как сообщают в региональном Следственном Комитете, по данному факту проводится доследственная проверка и после получения всех результатов будет вынесено процессуальное решение и будут даны комментарии. Пока же следствие располагает фактом падения и гибели женщины, не исключая суицид, однако, выводов не делает.