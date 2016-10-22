Водитель рейсового автобуса в Хабаровске так расстроился после замечания, которое ему сделал пассажир, что погнался за обидчиком, вооружившись древним японским оружием – нунчаками, передает телеканал «360».

Сам пассажир поясняет, что замечание было справедливым: водитель говорил по телефону и проехал нужную пассажиру остановку. После логичного упрека от клиента водитель в гневе покинул автобус, чтобы наказать обидчика.

Судя по видео, которое выложено на Уoutube, снимал его сам пострадавший, который получил несколько ударов нунчаками, после чего за жертву вступились пассажиры и прохожие. Конфликт длился несколько минут: водитель то остывал, пытаясь общаться с пассажиром, то вновь на него набрасывался.