Правильнее сказать - огромная змея турнир не сорвала, а прервала, все-таки на кону приз в семь миллионов долларов. Но организаторам пришлось попотеть, как и службе по отлову змей, которую вызвали на место ЧП.

Международный турнир по гольфу CIMB Classic проходит под эгидой PGA Tour в Малайзии. 22 октября соревнования пришлось прервать: на поле появился «болельщик», которого точно никто не ждал: двухметровый питон. Организатор турнира сообщил об инциденте в своем Twitter.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты по отлову змей и поймали питона.

Если говорить о соревнованиях, то в турнирной таблице CIMB Classic лидирует американский гольфист Джастин Томас - у него в активе 130 очков. Лидеру в спину дышит гольфист из Индии Анирбан Нахири, который имеет 132 очка. На третьей позиции сразу трое - британец Рассел Нокс, Джеймс Хан (США) и Хидеки Мацуюма (Япония) - у каждого по 133 очка.