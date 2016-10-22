В Подмосковье в руках подростка разорвало взрывпакет

Сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия, в котором пострадал четырнадцатилетний подросток. В Подмосковье в руках юноши произошел разрыв взрывпакета.

По предварительным данным, инцидент произошел накануне вечером в подмосковной деревне Княжево. Как сообщает Life, в руках подростка разорвало самодельный взрывпакет. В результате взрыва у пострадавшего оторвало фалангу одного пальца. Кроме того, у юноши были травмированы другие пальцы.

Подросток был доставлен в ближайшую больницу. Врачи сообщают, что состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, опасности для его жизни нет.

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