Следствие установило, отчего на тренировке в Подмосковье умер 12-летний мальчик

Следственный комитет РФ установил причину смерти мальчика во время тренировки по джиу-джитсу в Московской области. Экспертиза установила, что у 12-летнего мальчика было болезненное изменение стенки аорты.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области сообщили, что у мальчика, который скончался во время тренировки, имелось болезненное изменение стенки аорты и смерть наступила при разрыве стенки, передает «Росбалт».

Сообщается, что справку об отсутствии противопоказаний к занятию спортом мальчик получил в поликлинике в день трагедии. СК РФ к настоящему времени изъял всю необходимую документацию из медучреждения и примет процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее стало известно о трагедии во время тренировки в спортивном клубе, когда 12-летнему мальчику стало плохо и он пожаловался тренеру на боль в животе, а затем упал в обморок и скончался.