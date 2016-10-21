Объявлен в розыск кировский водитель, который сбил ребенка и скрылся

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кирове 19 октября. Причем машина наехала на восьмилетнюю девочку, когда она переходила дорогу на зеленый свет на перекрестке Молодой Гвардии и Октябрьского проспекта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в шесть часов вечера. Машина задела ребенка, и поехала дальше. Девочка пошла по своим делам дальше.

Однако не следующий день ей пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу. Там ей пришлось объяснять, откуда травма. Когда врачи узнали, что ребенка сбила машина, они сразу сообщили об этом в ГИБДД.

Как выяснилось, момент ДТП зафиксировала одна из видеокамер наблюдения. Сейчас виновник аварии объявлен в розыск. Просьба всех очевидцев произошедшего позвонить по телефону: (8332)588-888.

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