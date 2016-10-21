Директор "Корпорации развития" задержан в подмосковье
21 октября 2016, 15:26 [ «АН-Екатеринбург» ]
Сотрудники полиции и ФСБ задержали в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское» гендиректора «Корпорации развития» (прошлое название «Урал промышленный – Урал полярный») Сергея Маслова. По данным «РИА Новости», кроме Маслова также был взят под стражу и его заместитель Владимир Карманов.
В пресс-службе ГУ МВД России данную информацию подтверждают, правда, фамилии задержанных не называют. Как сообщается на сайте ведомства, задержанные подозреваются в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов АО.
«В 2013 году генеральный директор акционерного общества и его первый заместитель, действуя в сговоре с руководством ОАО «Банк «Народный кредит», разместили в указанном кредитном учреждении в преддверии отзыва лицензии свыше 1 млрд рублей, принадлежащих корпорации. Затем злоумышленники перечислили денежные средства на счета лжеорганизаций по фиктивным основаниям и похитили», – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России.
По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
В ведомстве также отмечают, что на месте работы и жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Добавим, что «Урал промышленный – Урал полярный» был переименован в «Корпорацию развития» в 2012 году. Сергей Маслов возглавил «КР» в 2013 году.