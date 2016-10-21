Акт вандализма был совершен сегодняшней ночью в городском саду Судака в Крыму. Неизвестные сбросили с постамента памятник Ленину, который от удара разрушился.

Данный монумент вождю является одним из двух уцелевших в городе после распада Советского Союза. Он уже не первый раз подвергается разрушению. Так, сообщается, что он пострадал во время войны с Гитлером. Однако был восстановлен. Позже монумент был взят на учет, как памятник истории и монументального искусства, сообщает sudak.rk.gov.ru.

Власти Судака обещают найти и строго наказать виновных. Они уточняют, что хулиганы покусились на символ, хранящий память о жизни города в советское время.

















Фото: sudak.rk.gov.ru