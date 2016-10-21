В уличном туалете Рославля нашли мумию

В Рославльском районе в одном из уличных туалетов была сделана чудовищная находка - мумифицированный труп человека.

Позже выяснилось, что тело принадлежит мужчине, пропавшем еще в 2009 году. Страшную находку сделали в туалете приусадебного участка, у которого несколько лет назад сменился владелец, сообщается в местной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Впоследствии тело отца опознал его сын. По неустановленной причине оно не подверглось процессу разложения, а мумифицировалось. Проводится доследственная проверка.