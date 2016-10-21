В Амурской области две несовершеннолетние сестры скончались прямо в автомобиле "скорой помощи".

Медики переправляли девочек в Свободненскую больницу из села Талали, у них была диагностирована высокая температура. Как сообщает портал Life, школьницы скончались по дороге в медицинское учреждение.

По факту страшной трагедии следственный отдел по городу Свободный следственного управления СК России по Амурской области проводит доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Причину внезапной смерти сестер установят после вскрытия.