В океанариуме Владивостока погиб морской лев

Сегодня ночью в океанариуме на Русском острове погиб сивуч по кличке Старк, сообщают информагентства со ссылкой на работников учреждения, информирует «Тихоокеанская Россия», ТоРосс.

Тушу сивуча обнаружили сегодняшним утром. Сообщается, что на животном замечены следы от ударов тупым предметом, предположительно, молотком.

В пресс-службеоОкеанариума официально подтвердила факт смерти Старка. При этом сотрудники учреждения не подтверждают, что сивуч погиб насильственной смертью. В настоящее время тушу животного отправили на экспертизу, которая установит причины смерти животного. По имеющейся информации, животное было больным. Незадолго до гибели в океанариуме обсуждалась его продажа.

5-месячный сивуч по кличке Старк появился в океанариуме в сентябре. Его нашли у берегов Сахалина, после чего перевезли во Владивосток, где он находился под наблюдением ветеринаров и учёных. Крайне истощенного морского льва нашли в начале августа. Потеря веса была критичной – 60 процентов. Найденыш весил 16 килограммов. Поскольку у подобравшей эту особь ушастого тюленя организации не было специалистов по морским млекопитающим, выхаживать краснокнижного зверя приехали сотрудники океанариума. Им удалось вылечить животное от пневмонии и избавить от паразитов.