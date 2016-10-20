В Подмосковье полицейский вымогал деньги на торт

Любовь к сладкому обернулась для сотрудника полиции штрафом в 40 тысяч рублей и увольнением. А все потому, что деньги на приобретение торта бывший страж порядка решил добыть незаконным методом.

Как было установлено следствием, полицейский задержал троих жителей Подмосковья на станции “Кусково” и доставил их в отделение для проверки документов. Подлинность регистрации по месту пребывания одного из задержанных вызвала у стража порядка подозрения. Это и стало поводом потребовать тысячу рублей - “на тортик”.

Такой суммы у задержанного не оказалось, но его товарищ предложил 500 рублей. Удовлетворившись этой суммой, сотрудник полиции разорвал протокол о правонарушении и отпустил задержанных. Однако вскоре эта история получила огласку и стала поводом для проведения проверки, закончившейся для любителя сладкого печально.

Читайте также: