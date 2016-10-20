Медики пытаются спасти малышек, выживших в страшной аварии на керченской трассе

Ужасная авария, которая произошла на керченской трассе, унесла жизни четырех человек. За поселком Приморский столкнулись два автомобиля - Лада «Приора» и «Skoda Octavia». Один из погибших оказался малышом в возрасте одного года.

К счастью, двоим девочкам удалось выжить. Их госпитализировали в детскую больницу Феодосии. Одна из них по-прежнему остается в реанимации клиники, вторую перевели в Симферополь, сообщает «АН-Керчь».

Как стало известно, пострадавшим девочкам пять и семь лет. Их состояние пока остается тяжелым. У малышек диагностировали серьезные травмы головы. У одной из них также повреждены конечности.