Из окна высотки МГУ выпал человек

Сегодня утром стало известно, что в ночь на четверг, 20 октября, из окна главного здания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах выпал молодой человек.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, трагедия произошла около 2.50 по московскому времени - из окна ГЗ МГУ выпал 23-летний юноша. Пострадавший был экстренно доставлен в 1-ю городскую больницу.

В настоящий момент нет информации о причинах и обстоятельствах происшествия. Данных о состоянии здоровья молодого человека не поступало. Не уточняется и этаж, на котором располагалось роковое окно.