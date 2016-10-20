В Петербурге супруга сама выдала полиции своего мужа, заподозрив его в убийстве

На одной из детских площадок Петербурга обнаружили труп 53-летнего мужчины с перерезанным горлом. Подозреваемого в убийстве довольно быстро задержали. И помогла в этом полиции его жена.

Супруга 28-летнего жителя Санкт-Петербурга обратилась к стражам порядка с заявлением. Она сообщила, что подозревает именно своего мужа в совершении преступления. Следователи прислушались к словам женщины и задержали ее супруга, кстати, уже судимого ранее.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование убийства на детской площадке продолжается, сообщает life.ru. Уже установлено, что между погибшим и подозреваемым возникла ссора, которая переросла в поножовщину.