В Челябинске возлюбленная убила парня, когда тот решил с ней расстаться

Друзья и знакомые Павла Долгачева до сих пор не могут прийти в себя. В социальных сетях они пишут, что гибель их товарища не укладывается в голове. Парень погиб не от недуга, руки бандита или катастрофы. Его отправила на тот свет любимая.

Погибший прожил с 25-летней девушкой более пяти лет. Однако в какой-то момент их отношения в конец разладились. Причем настолько, что Павел решил расстаться с возлюбленной, сообщает u24.ru.

Знал бы он, что сообщает подруге неприятную новость в день своей гибели. В тот вечер девушка сама заявилась в кальянную, где парень отдыхал с друзьями. Она закатила скандал, и пара решила выйти на улицу, чтобы не позориться перед публикой. Беседу продолжили в машине.

Видимо, тогда-то Павел и заикнулся о расставании. Для девушки такое заявление оказалось, как гром среди ясного неба. Она настолько рассвирепела, что выхватила нож из набора для барбекю и ударила обидчика в грудь.

Павел попытался спасти свою жизнь бегством, но ему это не удалось. Девушка нанесла смертельный удар прямо в спину. Когда она опомнилась, то попыталась вызвать «скорую» и оказать первую помощь. Но было уже поздно. Павел скончался.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявит, находилась ли она в состоянии аффекта.