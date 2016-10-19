Бобры устроили блэкаут в Ленинградской области

Четыре деревни остались без электроснабжения в Волховском районе Ленинградской области. В данных населенных пунктах проживает в общей сложности около 300 человек, но без света их оставили не по этому…

Ремонтная бригада «Ленэнерго» оперативно прибыла на место происшествия, чтобы устранить причину «блэкаута» и увидели словно огромной пилой срезанное дерево, которое лежало на линии электропередач. Оказалось, «диверсию» устроили бобры, которые ничего не знали про воздушную линию ЛЭП на 10 кВ, - им просто было нужно дерево.

Специалисты через несколько часов электроснабжение деревень восстановили, передает «Лайф».