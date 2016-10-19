В Швейцарии кортеж Валентины Матвиенко попал в ДТП

В ДТП на дороге из Цюриха в Берн в тоннеле столкнулись несколько автобусов из кортежа спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко, передает Interfax. По предварительным данным, никто не пострадал.

Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию с визитом 19 октября. Кортеж спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко следовал из Цюриха в Берн и при проезде через тоннель четыре автобуса из кортежа столкнулись друг с другом. Причина аварии пока неизвестна. Сообщается, что автобусы были предоставлены швейцарской стороной. В автобусах находились сопровождающие лица и журналисты, их пересадили в другие автобусы.