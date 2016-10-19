В Москве задержали следователя, воровавшего наркотики из уголовных дел

В Москве предприимчивый следователь МВД развернула настоящую наркоторговлю. Она похищала зелье из уголовных дел, которые находились в ее производстве, а затем сбывала их дилерам.

В момент задержания в сумочке следователя обнаружили очередную порцию ворованного вещества – гашиш в количестве двухсот грамм. А при обыске в ее квартире изъяли еще больше наркотиков - 500 граммов амфетамина, а также таблетки экстази, сообщает life.ru.

Следствию удалось установить, что психотропные вещества задержанная стащила из камеры, где хранятся вещдоки. В отношении находчивого блюстителя закона возбудили уголовное дело.