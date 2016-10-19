В Омске задержали насильника по номеру телефона, который он оставил жертве

Нетривиальная история произошла в Омске. В самом центре города насильник схватил женщину и затащил ее в кусты. Та попробовала было кричать, но он пригрозил сломать ей шею. Тогда жертва поинтересовалась, отпустит ли он ее. Преступник согласился, выдвинув одно условие – они обменяются номерами телефонов.

Изнасиловав женщину, преступник сдержал слово. Он, действительно, отпустил даму с миром. При этом протянув ей телефонный номер, который, как ни странно, оказался правильным, сообщает life.ru.

Полиция с легкостью вычислила насильника. Как оказалось, перед преступлением он обращался к стражам порядка с заявлением о пропаже мобильного. Телефончик нашли, а данные мужчины остались в полиции.

Догадавшись, что насильник и их недавний заявитель – одно лицо, блюстители закона пошли на хитрость. Они позвонили мужчине и пригласили к себе. Мол, он забыл подписать некоторые документы. Тот клюнул на уловку и явился. А когда понял, что его провели, во всем сознался.

Теперь горе-насильнику грозит до десяти лет тюрьмы.