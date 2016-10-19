Жительница Ельца убила четырехлетнюю дочь и пыталась покончить с собой

В одной из квартир в Ельце случился пожар, потушив который огнеборцы обнаружили тело 4-летней девочки. В доме также нашли 27-летнюю мать ребенка, которая находилась без сознания.

На шее малышки зафиксировали колото-резаные раны. Ее мать также попала в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Позже она призналась следствию, что убила свою дочь. По всей видимости, совершив такой поступок, женщина решила покончить с собой, сообщает ntv.ru.

По одной из версий, малютка могла устроить в квартире пожар, что и вывело ее мать из себя. На учете в правоохранительных органах семья не стояла. Хотя, по словам соседей, женщина была импульсивна.