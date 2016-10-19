ЦСКА не удержал победу в матче ЛЧ против «Монако», Акинфеев обновил антирекорд |Молния прожгла фюзеляж пассажирского самолета |Сирия заявила, что Крым является неотъемлемой частью России |Бизнес-леди пыталась задавить пристава трактором |Бельгия отреагировала на обвинения России по поводу ударов по Алеппо |В Кемерово строитель упал с девятого этажа, отряхнулся и пошел домой |Минфин внес предложение увеличить акцизы на крепкие спиртные напитки |Малик Обама: Трамп вернет Америке былое величие |СМИ: администрацию российского президента ждет реорганизация |Захарова: ждем от Госдепа осуждения удара по мирным жителям |Путин и премьер-министр Ирака обсудили борьбу с терроризмом |Французский футболист вызвал на поединок чемпиона UFC Коннора Макгрегора |«Прессование» прессы: МИД РФ сбился со счёта угрозам в адрес российских журналистов |ФАС не отстанет от Газпрома |Бои между детьми в Грозном назвали нарушением |Платёжные системы ряда российских банков в Украине запрещены |Жена Башара Асада: Мне предлагали бежать из Сирии, но я отказалась |10-й тур РФПЛ запомнился нерезультативностью и неидеальным судейством |Россия не будет обсуждать долг Украины, пока та не выполнит условия |Главный банк РПЦ: Проблем с деньгами у нас нет |Правительство РФ введет НДС на интернет-торговлю |Россияне поставили антирекорд по поддержке политики США |В Министерстве труда РФ предлагают не индексировать маткапитал |Президент уволил заместителя секретаря Совбеза |В Кремле не исключают встречи Порошенко и Путина тет-а-тет |Мизулину и Жириновского включили в санкционный список Киева |Путин согласился участвовать во встрече "нормандской четверки" |Депутатов-прогульщиков пугают штрафами |В шахте лифта на спортивной арене "Лужники" обнаружен труп |Завтра в Берлине состоится встреча в "нормандском формате"