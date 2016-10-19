Бизнес-леди пыталась задавить пристава трактором
19 октября 2016, 11:27 [ «АН-онлайн» ]
Владелица земельного участка в посёлке Маркова Иркутского района пыталась задавить судебного пристава, управляя трактором. Трагических последствий удалось избежать. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Инцидент произошёл 6 октября на улице Кайская напротив дома № 45. Установлено, что судебные приставы должны были обеспечить доступ рабочих на земельный участок для восстановления неисправностей теплосети.
– Именно подозреваемая на протяжении длительного времени воспрепятствовала восстановлению теплосетей, в связи с чем от местных жителей на её действия поступило множество жалоб в различные инстанции, – поясняют в СКР. В ведомстве отмечают, что после возбуждения уголовного дела женщина скрылась от органов следствия, в связи с чем по месту ее жительства осуществлялся обыск.
Установлено, что подозреваемая занимается предпринимательской деятельностью. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. По некоторым данным, женщина является застройщицей «квартала Кадырова».
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 18.10.16