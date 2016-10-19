В Кемерово строитель упал с девятого этажа, отряхнулся и пошел домой

Иначе как чудом случившееся не назовешь. На одной из строительных площадок в Кемерово строитель работал на высоте девятого этажа. В какой-то момент мужчина случайно поскользнулся на листе фанеры, не удержался и сорвался вниз. Однако уже на земле, он вдруг спокойно встал, отряхнулся и пошагал домой.

Как позже констатировали медики, на теле потерпевшего зафиксировали лишь царапины. Еще врачи отметили, что мужчина испугался. Однако степень испуга оценили, как легкую, сообщает ren.tv.

Возможно, жизнь мужчине спасли строительные леса, которые он проломил, когда летел вниз. По всей видимости, они замедлили скорость падения.

В любом случае, горожане уже судачат, что уцелевший родился в рубашке. Ведь ему ужасно повезло, чего не скажешь о его работодателях. Следователи уже начали проверять, как на стройплощадке соблюдалась техника безопасности.